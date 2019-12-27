شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بزامبيا يزور بعثة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص أحمد مصطفى، السفير المصري بدولة زامبيا، على التواجد بفندق إقامة بعثة نادي الزمالك، من أجل زيارة الفريق وتوجيه الدعم لهم ومعرفة مدى توفر احتياجات الفريق.
وقام المهندس هاني زادة، رئيس البعثة، باستقبال السفير المصري، والذي رحب بتواجده ووجه له الشكر على الجهود المبذولة مع البعثة منذ الوصول إلى ندولا وتخصيص مندوبين من السفارة للتواجد مع الفريق كما وجه له تحيات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي له.
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