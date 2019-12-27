شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس كارتيرون: الزمالك تعود على الضغط.. وهدفنا الفوز على زيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفريق يخضو مباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بهدف الفوز فقط.

وعقد صباح اليوم المؤتمر الصحفي الذي حضره المدرب الفرنسي وإسلام جابر من جانب الزمالك .

وقال كارتيرون: «جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز لأهمية الثلاث نقاط بالنسبة لنا، نعلم أن المباراة صعبة لأن منافسنا يلعب على الفوز أيضا، لقد شاهدت بعض مباريات المنافس».

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وتابع: «تعودت على العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبيرة مثل مازيمبي والرجاء، ونعلم أنه يجب أن نواجه الفرق القوية في البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محليا».

وأضاف: «الفرص لفرق المجموعة تعتبر متكافئة ومازيمبي تعتبر فرصته كبيرة، ولكن زيسكو فريق قوي وأعلم عن كل لاعبيه؛ لقد استعدينا بشكل جيد للمباراة».

وفيما يخص بطولة الدوري، قال باتريس كارتيرون، إن الفري قادر على العودة للمنافسة على لقب بطولة الدوري رغم ضغط المباريات.

وأضاف: «قادرون على الفصل بين المشوار الأفريقي والمحلي. نعلم أهمية اللقب الأفريقي وبطولة الدوري؛ ولكن كل مباراة نخوضها من الآن سيكون تركيزنا فيها بنسبة 100%».

وأكد: «المشوار في الدوري مازال طويلاً، والمنافسة ستأتي على اللقب، ستتواجد المنافسة رغم ضغط المباريات».