شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو .. رئيس البعثة البيضاء يعلن وصول أحذية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو

أعلن هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثه الفريق فى زامبيا، وصول الحقبتين اللتين تم فقدهما أفراد البعثة فى مطار أديس أبابا بإثيوبيا، قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بين الفريقان، غداً السبت، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

كانت البعثة فقدت أحد الحقائب التى تحتوى على الأحذية أثناء سفرها من إثيوبيا إلى زامبيا، أول أمس الأربعاء، ضمن الاستعدادات لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر الغد، حيث يتواجد الأبيض فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية بجوار أندية مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى بالإضافة إلى زيسكو يونايتد. Advertisements

وتابع هانى زاده فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى، إن الحقبتين تسلمهما محمد عيد عضو الجهاز الطبي و الذي وصل ظهر اليوم إلى مدينه ندولا الزامبية ومعه حقائب أخرى تحمل أحذية جديدة بالإضافة الى التى تم شراؤها أمس ليخوض الفريق بها تدريباته استعدادا لمباراة زيسكو.

كما أوضح زادة أن الشركه الإثيوبية التى نقلت الفريق من إثيوبيا إلى زامبيا، قدمت اعتذار عن هذا الخطأ الذي حدث، حيث تعذر إرسال تلك الحقائب بالأمس لعدم وجود رحلات من أديس ابابا إلى ندولا الزامبية.

ترتيب مجموعة الزمالك

يذكر أن فريق الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا، يبحث الأبيض عن استعادة الانتصارات خاصة بعد التراجع على المستوى المحلى فى الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى.