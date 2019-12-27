شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن مفاجأة للاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، للاعبى الفريق الأبيض، عن مفاجأة لهم فى حالة نجاحهم فى تحقيق الفوز فى المواجهة التى ستجمع الفريق الأبيض مع زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بين الفريقان، غداً السبت، على ملعب الفريق الزامبى، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا، يبحث الأبيض عن استعادة الانتصارات خاصة بعد التراجع على المستوى المحلى فى الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى. Advertisements

وعقد هانى زادة رئيس بعثة الزمالك بزامبيا جلسة ودية مع لاعبي الفريق عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبي وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض حريص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم وأنه وعد بمفاجأه لهم في حال تحقيق الفوز.

ومن المقرر أن يدير مباراة الزمالك طاقم حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

وجاء نتائج الزمالك في المجموعة بالفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، في المقابل تعادل زيسكو الزامبي مع أول أغسطس الأنجولي بنتيجة (1-1) ثم تعرض للخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.