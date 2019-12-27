شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو .. البعثة البيضاء تؤدى صلاة الجمعة فى فندق الإقامة بزامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو أدت بعثة نادي الزمالك صلاة الجمعة بفندق الاقامة في زامبيا بمدينة ندولا؛ وقام منتصر الرملاوي إداري الفريق بإلقاء خطبة صلاة الجمعة، وكان موضوعها آداب النوم والاستيقاظ ، بحضور السفير المصري أحمد مصطفى وهاني زادة رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة النادي ، وشهدت مدينة ندولا سقوط امطار غزيرة لمده ساعة كاملة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي ، وأنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغذاء فى الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.

ويلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق المحاضرة النهائية للمباراة في التاسعة مساء اليوم.

وتحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة زيسكو يونايتد الزامبى قائلا، "جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز لأهمية الثلاث نقاط بالنسبة لنا، نعلم أن المباراة صعبة لأن منافسنا يلعب على الفوز أيضا، لقد شاهدت بعض مباريات المنافس".

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وأضاف كارتيرون، "تعودت على العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبرى، مثل مازيمبى والرجاء، ونعلم أنه يجب أن نواجه الفرق القوية فى البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محليا".



موعد مباراة زيسكو ضد الزمالك

ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).

في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.