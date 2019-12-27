شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي يستضيف فريق وولفرهامبتون نظيره مانشستر سيتي في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة بإستاد مولينيو، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج". جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي

ويتصدر فريق ويتصدر فريق ليفربول ، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بعد الفوز في مباراة الأمس أمام ليستر سيتي برباعية نظيفة، ويأتي ليستر سيتي وصيفاً برصيد 39 نقطة، ومانشستر سيتي ثالثاً برصيد 38 نقطة، وتشيلسي في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وجاء توتنهام في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.