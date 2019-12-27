شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو .. محاضرة فنية لكاتيرون بعد مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو يخوض فريق نادي الزمالك تدريبه اليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي ، وأنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغذاء فى الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.

ويلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق المحاضرة النهائية للمباراة في التاسعة مساء اليوم.



موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو

ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

Advertisements

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).



ترتيب مجموعة الزمالك

في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.



حكم مباراة زيسكو ضد الزمالك

ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.