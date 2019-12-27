شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يتنازل عن 10 مليون جنيه لبيراميدز للانتقال إلى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، إن اللاعب سيتنازل عن 10 مليون جنيه لناديه قيمة مستحقاته المتأخرة، للموافقة على انتقاله إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

يأتى تنازل عبد الله السعيد عن تلك القيمة مقابل حصول على نصف قيمة عقده بصورة فورية من الزمالك حيث وافق على تقاضى 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد ، وهو أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك حيث يتقاضى طارق حامد لاعب وسط الأبيض قيمة مقاربة لتلك القيمة وفقا لعقده الجديد الذى تم إبرامه مؤخرا.

كان مصدر مطلع كشف لـ "الخليج 365" أن عبد الله السعيد وصلت إليه عروض إماراتية فى الفترة الأخيرة على رأسها عرضا من نادى الوحدة، متابعا إن اللاعب يميل إلى توقيع عقد مدته موسمين ونصف مع نادى الزمالك حال جدية التفاوض معه بعدما كشف نفس المصدر إن مرتضى منصور رئيس الزمالك رحب بإتمام الصفقة وطلب اللاعب فى البداية إن يكون عقده فى الموسم الأول 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه رغبة فى الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده فى آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.

وأضاف المصدر ذاته إن عبد الله السعيد سيتنازل عن مستحقاته لدى بيراميدز التى تبلغ 10 مليون جنيه من أجل الانضمام للزمالك فى يناير حال إنهاء التفاوض معه بشكل رسمى خلال الفترة الجارية من قبل مسؤولى الزمالك بعد التفاوض الشفوي الذي تم معه حول مختلف التفاصيل المالية.

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وشارك السعيد مع نادى بيراميدز هذا الموسم، فى 15 مباراة بواقع 9 مباريات فى الدورى الممتاز و6 مباريات فى الكونفدرالية، حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى، فيما أحرز هدفين فى بطولة الكونفدرالية.

يذكر، أن عبدالله السعيد سبق وأن وقع على عقود انضمام للزمالك الموسم الماضى قبل أن يتراجع ويعود للأهلى مرة أخرى، والذى قام بإعارته لنادى كووبيون بالوسيور الفنلندى، ومنه إلى نادى أهلى جدة السعودى، حتى عاد للانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى.

كما انضم عبدالله السعيد لصفوف المنتخب الوطنى خلال مشاركاته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك مع الفراعنة فى 4 مباريات بالبطولة الإفريقية، التى ودع منافساتها المنتخب من دور الـ16 بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فيما استبعد مع لاعبى بيراميدز من مباريات الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، بسبب قرار حسام البدرى، المدير الفنى للفراعنة باستبعادهم بعدما رفض الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز السابق، انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب قبل موعد الأجندة الدولية.