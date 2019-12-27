ميلنر يتجاهل محمد صلاح في التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين

جيمس ميلنر ، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ،نشر قائمة فريقه المثالي لأفضل اللاعبين الذين لعب جوارهم خلال مسيرته الكروية. وتجاهل ميلنر وضع محمد صلاح في التشكيل المكون من 11 لاعبا، بينما تواجد كل من أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك ، وألكسندر أرنولد ، وروبيرتو فيرمينو في التشكيل من ليفربول. سكاي لاين اكبر مبنى سكني في العالم من معمار المرشدي

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معمار المرشيدي Advertisements وجاء تشكيل ميلنر المثالي كالآتي في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فان دايك - وودجايت - أشلي كول خط الوسط: فرانك لامبارد - ستيفن جيرارد - ديفيد سيلفا خط الهجوم: ألان شيرار - روبيرتو فيرمينو - سيرجيو أجويرو وعن عدم وضعه لصلاح في التشكيل المثالي بالنسبة له ، قال ميلنر:"لا مكان لصلاح في التشكيل برغم من أدائه الخرافي في السنين التي قضيناها معًا.

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