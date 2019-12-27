العربي يقصي القادسية من كأس ولي عهد الكويت









اسماء السيد - تأهل العربي الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي عهد الكويت في كرة القدم بعد فوزه على غريمه التقليدي القادسية 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في الدور الاول الخميس.

وفي مباراة ثانية، فجّر برقان (درجة أولى) مفاجأة كبيرة بإقصائه كاظمة (درجة ممتازة) 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدم كاظمة عبر ناصر فرج (5)، وأدرك برقان التعادل بواسطة سالم الفيلكاوي (90+7).

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وفي مباراة ثالثة، تغلب الصليبخات على الجهراء بهدف وحيد سجله عبد الرحمن الرفاعي (53).

وفي مباراة رابعة، نجح النصر في قلب تأخره امام الشباب بهدف لأحمد بومريوم (6) الى فوز بهدفين للبرازيلي اندرسون جوي (16 و33).

وكان اليرموك تغلب على التضامن 5-4، وخيطان على الساحل 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، والفحيحيل على السالمية 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 الأربعاء.