شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن استلام الحقائب المفقودة قبل مواجهة زيسكو الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ورئيس بعثه الفريق فى زامبيا، وصول الحقيبتين المفقودتين فى مطار أديس أبابا بإثيوبيا، قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين غداً السبت، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف هانى زادة، فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى، أن الحقيبتين تسلمهما محمد عيد عضو الجهاز الطبى والذى وصل ظهر اليوم إلى مدينة ندولا الزامبية ومعه حقائب أخرى تحمل أحذية جديدة بالإضافة إلى التى تم شراؤها أمس ليخوض الفريق بها تدريباته استعدادا لمباراة زيسكو.

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كما أوضح زادة أن الشركة الإثيوبية التى نقلت الفريق من إثيوبيا إلى زامبيا قدمت اعتذاراً عن هذا الخطأ، حيث تعذر إرسال تلك الحقائب بالأمس لعدم وجود رحلات من أديس أبابا إلى ندولا الزامبية.

وكانت البعثة فقدت إحدى الحقائب التى تحتوى على الأحذية أثناء سفرها من إثيوبيا إلى زامبيا، الأربعاء، ضمن الاستعدادات لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر إقامتها فى الثالثة عصر الغد، حيث يتواجد الأبيض فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية بجوار أندية مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى بالإضافة إلى زيسكو يونايتد.

الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا، يبحث الأبيض عن استعادة الانتصارات خاصة بعد التراجع على المستوى المحلى فى الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى.