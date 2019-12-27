شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة فى فندق الإقامة بزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة فى زامبيا بمدينة ندولا؛ بحضور السفير المصرى أحمد مصطفى وهانى زادة رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة النادى، وألقى منتصر الرملاوى إدارى الفريق خطبة صلاة الجمعة، وكان موضوعها آداب النوم والاستيقاظ، وشهدت مدينة ندولا سقوط أمطار غزيرة لمدة ساعة كاملة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبه اليوم بمدينه ندولا فى الثالثة عصرا على ملعب ليفى مواناواسا الذى يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبى، وأنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغذاء فى الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.

ويلقى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق المحاضرة النهائية للمباراة فى التاسعة مساء اليوم.

وتحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة زيسكو يونايتد الزامبى قائلا، "جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز لأهمية الثلاث نقاط بالنسبة لنا، نعلم أن المباراة صعبة لأن منافسنا يلعب على الفوز أيضا، لقد شاهدت بعض مباريات المنافس".

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وأضاف كارتيرون، "تعودت على العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبرى، مثل مازيمبى والرجاء، ونعلم أنه يجب أن نواجه الفرق القوية فى البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محليا".

ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، فى ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولى (2-0)، بعد خسارة قاسية فى الافتتاح أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة (3-0).

وفى المقابل، يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولى (1-1) والخسارة من مازيمبى (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب أفريقيا.