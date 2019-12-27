شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يتحدث عن لعنة الزمالك فى جلسة مع لاعبى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش، جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها باستعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين، وسقط الطلائع فى فخ الخسارة مرتين أمام الجونة بهدفين دون رد ثم أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، ويتوجه فريق طلائع الجيش لمدينة أسوان غداً السبت استعداداً لملاقاة تماسيح النيل المقرر لها الثانية والنصف ظهر الأحد باستاد أسوان الرياضى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع لمسابقة الدورى العام.

ومن المقرر أن يخوض الطلائع مرانه الأخير غداً على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم يعلن طارق يحيى قائمة الفريق التى تغادر لأسوان .

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 11 هدفاً .

Advertisements

استقر مسئولو نادى طلائع الجيش على إبرام ثلاث صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول.

وطلب طارق يحيى، المدير الفنى للفريق، بضرورة تدعيم مركز المدافع فى ظل تلقى شباك الفريق 11 هدفاً خلال 9 مباريات، مشيرًا إلى ضرورة التعاقد مع "ديفندر" قوى يعيد الاتزان لخط وسط الفريق بالإضافة للتعاقد مع جناح أيمن فى ظل كثرة الاصابات التى يعانى منها هذا المركز.

وعن رؤيته لأداء الطلائع هذا الموسم قال طارق يحيى، "لعبت مباراة واحدة على ملعبى من إجمالى 7 مباريات، وتسلمت المهمة منذ وقت قصير، وأشعر أننى أدرب الفريق على الطريق الصحراوى من كثرة السفر، ومع قدوم مباريات الدور الثانى سيتغير الوضع تماماً لأن ترتيب مباريات الطلائع فى الدور الثانى مريح نسبياً عن الدور الاول، وأنوى عقد جلسة مع مسئولى النادى لحسم ملف الصفقات الشتوية والاستبدال لتدعيم الفريق بشكل مميز فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة"