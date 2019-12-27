شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى زامبيا يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد مصطفى، السفير المصرى فى زامبيا، على زيارة بعثة نادى الزمالك بفندق الإقامة لدعم اللاعبين وتوفر احتياجات الفريق، وكان فى استقباله هانى زادة رئيس البعثة، والذى وجه له الشكر على الجهود المبذولة مع البعثة منذ الوصول إلى ندولا وتخصيص مندوبين من السفارة للتواجد مع الفريق، كما وجه له تحيات المستشار مرتضى منصور رئيس النادى.

ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غد، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، فى ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولى (2-0)، بعد خسارة قاسية فى الافتتاح أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة (3-0).

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وفى المقابل، يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولى (1-1) والخسارة من مازيمبى (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

مسئولو بعثة الزمالك حرصوا على عقد عدة جلسات مع اللاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة زيسكو لتحقيق نتيجة إيجابية وعودة الفريق لمسارة الصحيح فى دورى أبطال أفريقيا فهو أحد المرشحين للفوز باللقب، لاسيما أنه عاد بقوة للساحة الأفريقية عندما حصد لقب بطولة الكونفدرالية التى توج بها فى نسختها الأخير على حساب نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح.