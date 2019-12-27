شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك فى ميزان الأرقام بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خوض الزمالك 9 مباريات فى بطولة الدورى، مقابل 8 مباريات للأهلى، جاءت نتائج الفريقين متفاوتة، حيث يتصدر الأهلى قمة ترتيب فريق الدورى مقابل وقوع الزمالك فى المركز السادس من جدول المسابقة، وفوجئت الجماهير البيضاء بنتيجة مباراة الزمالك السابقة أمام الإنتاج الحربى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، لتزيد جراح أبناء ميت عقبة، فى ظل نزيف النقاط الذى لا ينتهى منذ فترة ليست بقصيرة.

وباللجوء إلى لغة الأرقام سنجد أن النادى الأهلى خاض 8 مباريات فى البطولة برصيد 24 نقطة، ويتبقى له مبارتان مؤجلتان، بينما يقع الزمالك فى المركز السادس، وبفارق 9 نقاط عن الأحمر، بوصول رصيده إلى النقطة 15 فقط، وكلما زادت النقاط بينهما، كلما زاد غضب الجمهور الأبيض .

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نتائج مباريات الأهلى ثبت أن المدرب السويسرى فايلر بخطى ثابتة مع الفريق، ويعرف ماذا يريد من الخصم فى المباريات التى يخوضها، حيث حقق العلامة الكاملة فى جميع مباريات بطولة الدورى، ولم يخسر أى مباراة خلال المباريات الثمانية التى خاضها، فى المقابل نجد الزمالك يفقد النقاط فى كل مباراة يخوضها، حيث خاض الفريق 9 مباريات جمع خلالها 15 نقطة فقط، من بينها 11 نقطة جمعها باتريس كارتيرون منذ توليه القيادة الفنية للأبيض، حيث فاز فى 3 مواجهات، وخسر واحدة أمام الجيش، وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى.

الزمالك لعب 9 مباريات، فاز فى 4 مباريات وخسر مبارتين وتعادل فى ثلاث لقاءات، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وفيما يخص الأهلى لعب 8 مباريات فاز فيها جميعا، ولم يتعادل أو يخسر، سجل 23 هدفا، ودخل مرماه هدف وحيد.