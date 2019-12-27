شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع معاونيه في الاهلي قبل مران اليوم.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة ، وتشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، كما تشهد الجلسة مناقشة خطة مواجهة الغد ومراجعة الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون في المران الأخير اليوم استعدادا لمواجهة بطل زيمبابوي غدا.

ووصل فريق بلاتينيوم إلى القاهرة فجر أمس الخميس، وقام مسؤولو الأهلي بإستقبال البعثة حيث تواجد سمير عدلي المدير الإداري للفريق بإستقبال البعثة في مطار القاهرة.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

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وعن تأمين المباراة، قال اللواء هشام زيد مسئول الاستادات بالمنطقة المركزية بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه تم الإنتهاء من الاستعدادات لتأمين المباراة، من خلال وجود بوابات الكترونية وأجهزة حديثة، وإجراء عمليات التفتيش على مراحل وتسهيل دخول الجمهور في أسرع وقت.

وأضاف "زيد" يوجد عدد من البوابات للاستاد، حيث تخصص الأولى للإعلاميين، والرابعة لـ"الأولى يمين وشمال"، وباب "1" للإعلاميين والضيوف vip، والرابعة "للأولى يمين وشمال"، والخامسة للأولى يمين وشمال أيضاً والرابعة كذلك، والخامسة للثلاثة يمين، والسادسة المواجهة للضيوف، حيث من المقرر حضور نحو 500 مشجع للفريق الضيف.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، حيث يسعى الفريق لحصد نقاط المباريات القادمة بمنافسات المجموعة لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة القارية.