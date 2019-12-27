شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد زيسكو.. مران عصراً للأبيض ومحاضرة فنية من كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي ، وأنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغذاء فى الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.

ويلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق المحاضرة النهائية للمباراة في التاسعة مساء اليوم.

ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).

في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.