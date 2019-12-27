شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب: لوجين سامى نجمة سلة الصيد: هوايتى السفر ونفسى أكون مصممة أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

ونجمة اليوم فى برة الملعب هى لوجين سامى، نجمة كرة السلة فى نادى الصيد، والتى لعبت العديد من الألعاب قبل الاستقرار على كرة السلة وتألقها فى منافساتها، حيث لعبت تنس وغطس وجمباز من قبل.

السفر وسماع الأغاني، أنا بحب أسافر جدا جوة مصر وخارجها، وكمان بحب أسمع الأغانى وخاصة الإنجليزى.

الباستا بالوايت صوص.. بعملها حلو قوى وكله بيقولى كده، لكن بالنسبة للمكرونة بالصوص الأحمر مش بحبها قوى.



لوجين

نجم السلة الأمريكى ليبرون جيميس، تحركاته فى الملعب مثالية ولديه فنيات عالية.

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المطرب الأمريكى بوست مالون.. بحب كل أغانيه.

مصممة أزياء.. أنا بحب الملابس وكل ما هو جديد فى عالم الموضة والتصميم.

لا خالص.. عادة مش بركز وبعمل نفسى مش واخدة بالى.



لوجين مع والدتها

أنجلينا جولى.. بحبها جدا وبحب كل أعمالها.

الكاجوال.. بحكم إنى رياضية وطول الوقت عندى تدريبات، وخاصة أنه عملى بالنسبة لى.