- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب: لوجين سامى نجمة سلة الصيد: هوايتى السفر ونفسى أكون مصممة أزياء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
ونجمة اليوم فى برة الملعب هى لوجين سامى، نجمة كرة السلة فى نادى الصيد، والتى لعبت العديد من الألعاب قبل الاستقرار على كرة السلة وتألقها فى منافساتها، حيث لعبت تنس وغطس وجمباز من قبل.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
السفر وسماع الأغاني، أنا بحب أسافر جدا جوة مصر وخارجها، وكمان بحب أسمع الأغانى وخاصة الإنجليزى.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الباستا بالوايت صوص.. بعملها حلو قوى وكله بيقولى كده، لكن بالنسبة للمكرونة بالصوص الأحمر مش بحبها قوى.
لوجين
من نجمك المفضل؟
نجم السلة الأمريكى ليبرون جيميس، تحركاته فى الملعب مثالية ولديه فنيات عالية.
المطرب الأمريكى بوست مالون.. بحب كل أغانيه.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
مصممة أزياء.. أنا بحب الملابس وكل ما هو جديد فى عالم الموضة والتصميم.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا خالص.. عادة مش بركز وبعمل نفسى مش واخدة بالى.
لوجين مع والدتها
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
أنجلينا جولى.. بحبها جدا وبحب كل أعمالها.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.. بحكم إنى رياضية وطول الوقت عندى تدريبات، وخاصة أنه عملى بالنسبة لى.
لوجين سامى
كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب: لوجين سامى نجمة سلة الصيد: هوايتى السفر ونفسى أكون مصممة أزياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.