رسميا.. ليفربول يعلن صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي ليفربول توصله لاتفاق مع نادي شتوتجارت الألماني لإعادة اللاعب المعار ناثانيل فيليبس في يناير المقبل.

المدافع الشاب لعب 11 مباراة بجميع المنافسات مع النادي الألماني خلال الصيف الماضي.

سيعود صاحب الـ22 عاما بداية من الشهر المقبل ليكون متاحاً للتواجد مع ليفربول بالمباريات بداية من يوم 5 يناير في مباراة إيفرتون، وفقا للموقع الرسمي للريدز.

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ويواجه ليفربول فريق إيفرتون يوم 5 يناير المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي بديربي الميرسيسايد.

ويعاني فريق يورجن كلوب حاليا من أزمة دفاعية في ظل إصابة الثنائي جويل ماتيب وديجان لوفرين، ليتم الاعتماد على جو جوميز بجوار فيرجيل فان دايك.

يُذكر أن ليفربول تعاقد لياباني تاكومي مينامينو لاعب ريد بول سالزبوج النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 4 مواسم ونصف.