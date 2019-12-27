"خنافة على الكرة وقذف زجاجة" .. 5 مواقف أشعلت غضب صلاح في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطف رد فعل محمد صلاح نجم ليفربول الأنظار في مواجهة ليستر سيتي بعد أن ظهرت علامات الغضب على الملك المصري عقب استبداله فى الدقيقة 69 من المباراة التي انتهت لمصلحة الريدز برباعية نظيفة.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تبديلين لفريقه أمام ليستر سيتي في الدقيقة 69، بخروج محمد صلاح ونابي كيتا، ونزول ميلنر، وأوريجي بدلا منهما في المباراة التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

رد فعل صلاح لم يكن الأول مع الريدز وسبقه عدة مواقف وأهمها :

ديسمبر 2017

استبدل يورجن كلوب مدرب ليفربول صلاح خلال مباراة "ديربى الميرسيسايد" الذي أقيم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" موسم 2017 -2018 .

وتألق مو وسجل هدف تقدم فريقه فى الدقيقة 43 من تسديدة رائعة إلا أن يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول استبداله فى الدقيقة 67 ليشارك روبرتو فيرمينو بدلاً منه وسط دهشة الفرعون المصري.

وتمكن نجم إيفرتون التاريخي واين رونى من إدراك التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 77 وتنتهى المباراة بالتعادل 1-1.

وتوج صلاح بجائرة بوشكاش عن هذا الهدف فى حفل الفيفا الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن.

سبتمبر 2018

قذف محمد صلاح بزجاجة عقب تسجيل زميله البرازيلى روبيرتو فيرمينو لهدف الفوز في مضيفه باريس سان جيرمان غب المباراة التي اقيمت على ملعب "أنفيلد" بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أبطال أوروبا.

وأجرى كلوب تغييرًا في الدقيقة 86 بخروج محمد صلاح ونزول اللاعب شاكيري لتلتقط العدسات رد فعل غريب من الملك المصري بعد هدف البرازيلي القاتل.

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ديسمبر 2018

ظهر مو حزيناً على الرغم من تسجله هاتريك في شباك بورنموث بالمباراة التي أقيمت على ملعب دين كورت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الموسم الماضي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق صلاح بصورة لافتة للنظر ولكنه لم يحتفل واكتفى بالنظر إلى مقاعد بدلاء ليفربول وهو ما تسبب في حالة من القلق بين جماهير الريدز بحسب صحيفة ميرور الإنجليزية .

أبريل 2019

أصر جيمس ميلنر نجم ليفربول تسديد ركلة جزاء في مباراة كارديف سيتي حصل عليها صلاح الذي حاول الحصول على الكرة وتسديدها للإنفراد بصدارة جدول الهدافين

صلاح كان يتنافس مع الثنائي، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي والجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم أرسنال ولكل منهم 19 هداف ولكن ميلنو رفض تسديد مو للركلة.

وفاز ليفربول بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت الموسم الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" .

ديسمبر 2019

المرة الأخيرة التي ظهر فيها غضب صلاح قبل مباراة ليستر كانت فى الشهر الجاري عقب استبداله استبداله في مباراة برايتون التي أقيمت في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الريدز 2-1 .

وذكرت صحيفة "اكسبريس" أن صلاح شعر بالاحباط من كلوب بعد استبداله في المباراة.