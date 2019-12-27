إسلام جابر: الزمالك لديه الخبرة لتجاوز زيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إسلام جابر، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، أن فريقه يعلم مدى قوة مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، غدا السبت.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة مهمة بالنسبة لنا، يهمنا العودة إلى مصر بالثلاث نقاط والفوز على زيسكو".

Advertisements

وأضاف: "الفريق يواجه سوء توفيق خلال الفترة الأخيرة قبل السفر لزامبيا على المستوى المحلي، ولكن اللاعبين والجهاز الفني لديهم الخبرة الكافية لتخطي تلك المرحلة بداية من مباراة زيسكو".

الزمالك -الذي فشل في تحقيق أي انتصار بالدوري في آخر 3 جولات- خسر أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (3-0) أمام مازيمبي في الكونجو، ثم فاز في القاهرة على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين.

يُذكر أن مازيمبي الكونجولي يتصدر ترتيب المجموعة بعد حصد 6 نقاط في أول جولتين، ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 3 نقاط، بينما حصد فريقا زيسكو وأول أغسطس نقطة وحيدة لكل منهما.