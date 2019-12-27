كارتيرون: جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز.. ورسالة بشأن الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن الفريق يستهدف حصد الثلاث نقاط أمام زيسكو الزامبي، مشيرًا إلى أنه يعلم كل لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي غدا السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحفي للمباراة صباح الجمعة: "جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز لأهمية الثلاث نقاط بالنسبة لنا، نعلم أن المباراة صعبة لأن منافسنا يلعب على الفوز أيضا، لقد شاهدت بعض مباريات المنافس".

وأضاف: "اعتدنا العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبيرة مثل مازيمبي والرجاء، ونعلم أنه يجب أن نواجه الفرق القوية في البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محليا".

وتابع: "الفرص لفرق المجموعة تعتبر متكافئة ومازيمبي تعتبر فرصته كبيرة، ولكن زيسكو فريق قوي وأعلم كل لاعبيه، واستعدينا بشكل جيد للمباراة".

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وأكمل: "أعلم بأن الطقس في زامبيا حار، ولكن الزمالك قادر على اللعب تحت أي ظروف من أجل الفوز".

وانتقل كارتيرون للحديث عن تراجع الفريق محليًا قائلا: "قادرون على الفصل بين المشوار الإفريقي والمحلي، نعلم أهمية اللقب الإفريقي وبطولة الدوري، ولكن كل مباراة نخوضها من الأن سيكون تركيزنا بنسبة 100% بقدر جهودنا".

وأتم قائلا: "المشوار في الدوري مازال طويلا، والمنافسة ستأتي على اللقب رغم ضغط المباريات".

الزمالك -الذي فشل في تحقيق أي انتصار بالدوري في آخر 3 جولات- خسر أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (3-0) أمام مازيمبي في الكونجو، ثم فاز في القاهرة على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين.

يُذكر أن مازيمبي الكونجولي يتصدر ترتيب المجموعة بعد حصد 6 نقاط في أول جولتين، ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 3 نقاط، بينما حصد فريقا زيسكو وأول أغسطس نقطة وحيدة لكل منهما.