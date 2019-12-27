بعيدا عن نادي المائة.. عبد الله السعيد على موعد مع التاريخ بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يمر عبد الله السعيد نجم بيراميدز حالة من التألق في صفوف فريقه خلال الموسم الحالي بعد مرور عشر جولات من منافسات الدوري موسم (2019 -2020).

السعيد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى 100 هدف في الدوري حيث يفصله هدف وحيد في المسابقة بعدما سجل حتى الآن 99 هدفًا كان آخرهم قيادته فريقه للفوز على وادي دجلة بهدف دون رد.

صاحب الـ34 عامًا يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد تسعة أهداف بفارق هدفين عن محمد شريف لاعب فريق إنبي صاحب المركز الثاني حاليًا.

وبإمكان السعيد مواصلة أهدافه خاصة في ظل غياب مهاجمي الدوري المصري عن التألق مما يعني أن لاعب بيراميدز قد ينهي الموسم في صدارة الترتيب وهو الأمر الذي يجعله يدخل التاريخ نظرًا لتخطيه حاجز الـ30 من ناحية وأيضًا عدم وجود لاعب في مركزه وعمره حقق هذا الإنجاز خلال الألفية الجديدة.

- حسام حسن:

البداية كانت حسام حسن لاعب الزمالك الأسبق حيث نجح مدرب سموحة الحالي في موسم (2001 - 2002) أن يحسم لقب هداف الدوري بتسجيله 18 هدفًا.

صاحب الـ34 عامًا وقتها حسم لقب الهداف للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق وأن حقق نفس هذه الجائزة مع الأهلي بإحرازه 15 هدفًا في موسم (1998 - 1999).

- علاء إبراهيم:

بعيدًا عن الأهلي والزمالك عاد لاعب آخر ليحقق نفس الإنجاز وهذه المرة من خلال فريق بتروجيت وتحديدًا علاء إبراهيم.

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موسم (2007 - 2008) شهد نجاح لاعب الأهلي السابق وبتروجيت وقتها في تسجيل 15 هدفًا بقميص الفريق البترولي.

- حسام سلامة "باولو":

دخل حسام سلامة "باولو"، لاعب سموحة والزمالك السابق ومهاجم طلائع الجيش الحالي، التاريخ من أوسع أبوابه في الكرة المصرية.

البداية كانت بموسم (2014 - 2015) والذي شهد حصول باولو على لقب هداف الدوري المصري مع الداخلية بعدما سجل 20 هدفًا وهو في سن الـ31 عامًا.

باولو عاد في الموسم التالي ليسجل 17 هدفًا مع سموحة ليتفوق وقتها على مروان محسن مهاجم الإسماعيلي السابق، ولاعب الأهلي الحالي بفارق ثلاثة أهداف.

- أحمد علي:

لاعب آخر حصل على لقب هداف الدوري المصري وهو أحمد علي مهاجم المقاولون العرب السابق وبيراميدز الحالي عندما حصل على لقب هداف الدوري في الموسم الماضي.

صاحب الـ33 عامًا استطاع أن يسجل 18 هدفًا في الدوري خلال الموسم الماضي ليتفوق وقتها على محمود علاء والذي جاء في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.