رئيس بعثة الزمالك يكشف كواليس فقدان حقيبة الأحذية.. ويصرح: يجب فك السحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في زامبيا، كواليس فقدان حقيبة الأحذية في رحلة الفريق من أديس أبابا إلى مطار ندولا.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا غدا السبت على ملعب "ليفي مواناواسا".

وقال زادة، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت": "بعثة الفريق غادرت القاهرة بـ102 حقيبة، وانتظرتهم في زامبيا بعدما سبقتهم إلى هناك، لكن فوجئنا بوصول 100 حقيبة فقط".

وأضاف: "من حظنا السيء أن تلك الحقيبتين كانت تضم بعض أحذية اللاعبين، وتم تضخيم الأمر في مصر وتردد أنها فضيحة، رغم أنه طبيعي ومن الوارد حدوثه سواء في السفريات العائلية ومع أي فريق أيضًا".

وأكمل: "حررنا محضرًا ضد الخطوط الأثيوبية في المطار، وتوجهنا لشراء أحذية جديدة حتى يتمكن جميع لاعبي الفريق من خوض التدريبات بصورة طبيعية استعدادا لخوض المباراة".

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وتابع: "سنستعيد الحقيبتين المفقودتين اليوم الجمعة، كما سيأتي الدكتور محمد عيد إلى زامبيا بتعليمات مباشرة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحقائب احتياطية تضم أطقم ملابس وأحذية أخرى".

وشدد: "نحن نتحدث عن نادي الزمالك، هل لا نستطيع توفير الأطقم والأحذية للاعبين؟ لكن هناك حملة موجهة ضد الزمالك من المحسوبين على النادي، لكنهم لن يتخطوا مرتضى منصور إذا وقفوا أمامه في الانتخابات".

وأوضح: "تتمثل أهمية تلك المباراة في إعادة الثقة إلى الجماهير الغاضبة، سنواجه فريقا صعبا على أرضه ونأمل في حصد النقاط منه في زامبيا وفي مصر من أجل ضمان التأهل من دور المجموعات".

وأتم هاني زادة تصريحاته قائلا: "باتريس كارتيرون مدير فني هادئ على أعلى مستوى وأرى أنه (كوتش)، يحتاج فقط لفك السحر الموجود بالنادي الذي لا يقتنع به البعض، لكني متأكد من حدوث هذا الأمر".

يُذكر أن الزمالك الذي يمر بفترة سيئة محليًا خسر أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (3-0) أمام مازيمبي في الكونجو، ثم فاز في القاهرة على فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي بهدفين نظيفين.