عدلي القيعي يسخر من اتهامات مرتضى منصور بشأن السحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سخر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، من الاتهامات التي وجهها مرتضى منصور رئيس الزمالك لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأحمر، باستخدام السحر لغلق المرمى أمام لاعبي الفريق الأبيض مؤخرًا.

وقال القيعي، في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي عن اتهامات السحر: "ليست منطقية، لكن التفكير في أمور بعيدة عن الواقع واللجوء إلى الشيوخ بسبب الأعمال قد يحدث مع العديد من الشخصيات رغم ثقافتها".

وأضاف: "إذا كان وجود قفل على المرمى حقيقيًا، فهل يتغير الأمر في المرمى الآخر بالشوط الثاني؟".

Advertisements

وأوضح: "إذا كان الأهلي يفوز بالسحر فلماذا يخسر؟ فقدنا لقب كأس السوبر أمام الزمالك بعدما أهدر حسام غالي الركلة الأخيرة في ضربات الترجيح".

وأتم مستشار التعاقدات بالأهلي قائلا: "هذا الحديث قد يدفع للتقصير، ولو لجأ الجميع إلى السحر سيكون هناك دوري للسحرة ونجلس في بيوتنا دون التعاقد مع مدربين أو لاعبين بعد الاستعانة بالشيوخ في التسويق الرياضي".

يُذكر أن الزمالك لم يحقق الانتصار في آخر ثلاث مباريات بالدوري، ويستعد حاليا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يعود إلى مصر لاستضافة أسوان الخميس بالمسابقة المحلية.