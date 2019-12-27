هاني زادة يعلن انتهاء أزمة الأحذية قبل مواجهة الزمالك وزيسكو

اكد المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثه الفريق الأول لكرة القدم وصول الحقيبتين المفقودتين فى مطار أديس

أبابا وذلك بعد أن تسلمهما الدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي و الذي وصل ظهر اليوم إلى مدينه ندولا ومعه حقائب أخرى تحمل احذيه جديدة بالإضافة الى تلك التى تم شراؤها أمس.

وأشار زادة إلى أن الشركه الإثيوبية قدمت اعتذار عن هذا الخطأ الذي حدث.