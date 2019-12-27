موعد مباراة ولفرهامبتون ومانشستر سيتي بالدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة

تتوجه انظار عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم الجمعة، الي ملعب ستاد مولينيو لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ولفرهامبتون ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 19 للدوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراة ولفرهامبتون ومانشستر سيتي

تنطلق مباراة ولفرهامبتون ومانشستر سيتي في العاشرة الا الربع مساء ً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشر الا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة الا الربع بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ولفرهامبتون ومانشستر سيتي

تنقل مباراة ولفرهامبتون أمام مانشستر سيتي حصرياً

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عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

وتمكن مانشستر سيتى من تقليص الفارق مع ليستر سيتى بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سعيًا لمواصلة الضغط على ليفربول فى ما تبقى من الموسم على غرار ما حدث فى السنوات القليلة الأخيرة.

فى المقابل انتهت مباراة وولفرهامبتون ونورويتش سيتى بفوز الذئاب على الكنارى بهدفين لهدف ليستعيد نغمة الانتصارات

مجددًا بعد السقوط فى الأسبوع الماضى أمام توتنهام فى الثوانى الأخيرة ليستعيد ترتيبه السادس مؤقتًا.

ومن المتوقع أن يقوم مانشستر سيتى بقيادة بيب جوارديولا باستخدام المداورة بسبب ضيق الوقت بين المباريات فى فترة الكريسماس، منعًا للإرهاق وتجنب المزيد من الإصابات التى قد تؤثر بالسلب على موسم الفريق، خاصًة أنه من الصعب تعويض بعض الغيابات فى انتقالات يناير.

فمن المنتظر مشاركة بعض اللاعبين أمثال زينشينكو على الجهة اليسرى بدلًا من ميندى، وكذلك بالنسبة لرودرى الذى تواجد على دكة البدلاء أمام ليستر سيتى فى الأسبوع الماضى وكذلك نفس الحال بالنسبة لفيل فودين أيضًا بدلًا من بيرناردو سيلفا.