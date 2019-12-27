بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة في فندق الإقامة

أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة في زامبيا بمدينة ندولا؛ بحضور السفير المصري أحمد مصطفى وهاني زادة رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة النادي. رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة النادي.

وقام منتصر الرملاوي إداري الفريق بإلقاء خطبة صلاة الجمعة، وكان موضوعها آداب النوم والاستيقاظ. آداب النوم والاستيقاظ.

وشهدت مدينة ندولا سقوط أمطار غزيرة لمده ساعة كاملة. ويلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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