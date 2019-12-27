اليوم.. محاضرة فنية للاعبي الزمالك في ختام الاستعداد لمواجهة زيسكو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه، اليوم، بمدينة ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي.

أنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغداء فى الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين

قبل خوض التدريبات.

ويلقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق المحاضرة النهائية للمباراة في التاسعة مساء اليوم.

يلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.