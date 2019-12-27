سفير مصر في زامبيا يؤازر بعثة الزمالك قبل مواجهة زيسكو

حرص أحمد مصطفى السفير المصري بدولة زامبيا على التواجد بفندق اقامة بعثة نادي الزمالك من أجل زيارة الفريق وتوجيه الدعم لهم ومعرفة مدى توفر احتياجات الفريق. مدى توفر احتياجات الفريق. قام المهندس هاني زاده رئيس البعثة باستقبال السفير المصري، والذي رحب بتواجده ووجه له الشكر على الجهود المبذولة مع البعثة منذ الوصول إلى ندولا وتخصيص مندوبين من السفارة للتواجد مع الفريق كما وجه له تحيات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي له. ووجه له الشكر على الجهود المبذولة مع البعثة منذ الوصول إلى ندولا وتخصيص مندوبين من السفارة للتواجد مع الفريق كما وجه له تحيات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي له.

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