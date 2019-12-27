غدًا.. أهلي 2003 يواجه الزمالك في قمة بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ مع ضيفه الزمالك، في مباراة قمة بطولة الجمهورية، التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في الثانية والنصف عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة ١٩ من الموسم.

يدخل الأهلي المباراة بعد استعداده بقوة لمواجهة الزمالك، حيث يأمل الفريق في الفوز بالقمة ليعوض نتيجة التعادل التي حققها في الجولة السابقة أمام سموحة، فضلاً عن أهمية الفوز على الزمالك من الناحية المعنوية، حيث تعد لقاءات القمة بمثابة بطولة في حد ذاتها

ويمتلك فريق ٢٠٠٣ بالأهلي ٢٩ نقطة في رصيده، جمعها من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في ٥ مباريات، و ٣ خسائر، مسجلاً ٢٩ هدفاً مقابل ١٧ هدفاً في مرماه، حيث فاز على سموحة ٢ – صفر، وتعادل مع الزمالك سلبياً، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٢ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ – صفر، وعلى طنطا ٥ – ١، وخسر أمام

دجلة ١ – ٢، وفاز على أسوان ٢ – صفر اعتبارياً، وتعادل مع الإسماعيلي ٣ – ٣، ومع المقاصة ٢ – ٢، وفاز على المقاولون ٢ – ١، وخسر من بيراميدز ١ – ٣، ومن طلائع الجيش ١ – ٢، وتعادل مع إنبي ١ – ١، وفاز على حرس الحدود ١ – صفر، وتعادل مع سموحة ١ – ١.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديراً فنياً، وشريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.

