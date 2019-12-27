ننشر رسالة كارتيرون لجماهير الزمالك قبل موقعة زيسكو الزامبي

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رسالة هامة لجماهير النادي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقبلة أمام زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. وقال كارتيرون : "قادرون على الفصل بين المشوار الإفريقي والمحلي، نعلم أهمية اللقب الإفريقي وبطولة الدوري؛ ولكن كل مباراة نخوضها من الأن سيكون تركيزنا بنسبة 100% بقدر جهودنا". الإفريقي وبطولة الدوري؛ ولكن كل مباراة نخوضها من الأن سيكون تركيزنا بنسبة 100% بقدر جهودنا". وأردف في تصريحاته خلال مؤتمر مباراة الزمالك وزيسكو : "المشوار في الدوري مازال طويلا، والمنافسة ستأتي على اللقب ستتواجد رغم ضغط المباريات ".

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