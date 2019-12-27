فايلر يطمئن على شريف إكرامي قبل مواجهة الأهلي وبلاتينيوم

اطمأن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، قبل انطلاق مران الفريق الأخير مساء اليوم الجمعة على

ملعب التتش بالجزيرة.

كان إكرامي قد شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس قبل أن يستكمل المران في الجيم.

ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على حالة اللاعب اليوم قبل المران الأخير الذي يأتي استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.