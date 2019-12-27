اونلاين | دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة الوحدة والفيصلي بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الوحدة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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تواصل اليوم منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة واحدة تجمع بين الوحدة والفيصلي على ملعب الملك عبدالعزيز.

وشهدت أول أيام الجولة التي أقيمت مساء الخميس ، سقوط الهلال في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام الحزم في اللقاء الذي جمع بينهما في الرس ، كما تخطى الرائد عقبة العدالة بهدف دون رد.

الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو فشل في الظهور بشكل مثالي بعد العودة للمنافسات المحلية ، حيث أكتفى بإقتناص نقطة ثمينة ليرفع رصيده النقطي عند 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس ، في حين وصل رصيد الحزم عند النقطة 15 في المركز 11.

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وعلى الجانب الآخر ، واصل الرائد عروضه القوية هذا الموسم في بطولة الدوري فبعد الفوز الذي حققه أمام العدالة وصل رصيده النقطي عند 23 نقطة في المركز الثالث ، ليدخل سباق الضغط على النصر ، متصدر جدول الترتيب.

هذا ومن المقرر ان تنطلق مباراة الوحدة والفيصلي في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.

ويدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثالث ، أما الفيصلي ، فيلعب اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن أبها والوحدة.