اونلاين | لايف alostora مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس كورة ستار بث مباشر مباراة مازيمبي كورة ستار NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف alostora مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس كورة ستار بث مباشر مباراة مازيمبي كورة ستار NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستعد فريق مازيمبي الكونغولي لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفا على أول أغسطس الأنجولى مساء اليوم بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الاولى التى تضم أيضاً الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى، وسط توقعات بمشاركة قائده تريسور مبوتو نجم وسط الفريق، بعدما قررت إدارة النادى الكونغولى إنهاء ايقافه بعد اعتذار اللاعب عن الاعتراض بشكل غير لائق على استبداله من جانب مدربه ميهايو كازيمبى المدير الفنى فى مباراة موتيما بيمبى بالدوري المحلي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكونغولية.

موعد مباراة أول أغسطس ضد مازيمبى

تنطلق مباراة مباراة أول أغسطس ضد مازيمبى فى السادسة مساء اليوم وتنقل على الهواء مباشرة على قناة "beIN Sports HD1"

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ثم زيسكو يونايتد الزامبى فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقاً بفارق الأهداف على أول أغسطس الأنجولى صاحب المركز الرابع والأخير.