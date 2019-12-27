رياضة | مهاجم إنتر ميلان هدف ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم إنتر ميلان هدف ريال مدريد في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي خلال فترة الانتقالات في يناير المقبل.

ساهم إيكاردي بـ 14 هدفًا ومرران من 17 مباراة في جميع المسابقات ، منذ توقيع اتفاقية قرض مع نادي باريس سان جيرمان على مدار الموسم.

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أدت هذه العودة ووقت لعب إيكاردي المعتاد في خديقة الأمراء إلى زيادة فرص التحويل الدائم بقيمة 55.4 مليون جنيه إسترليني في نقطة المنتصف في الحملة.

ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة " FC Inter News " ، يراقب ريال مدريد الموقف ، مع استفسارات قيل إنها قد تمت فيما يتعلق بفرصهم في إكمال الصفقة الخاصة بهم مع الأرجنتيني.

زفي حين أن المدير الفني لـ باريس سان جيرمان ليوناردو على استعداد لتسليم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا لمدة خمس سنوات في أقرب وقت ممكن ، فإن أي اهتمام من ريال مدريج قد يؤخر العملية.