رياضة | فايلر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل موقعة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل موقعة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي.

تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات بلاتينيوم؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس ومراجعة خطة المباراة والتكليفات الخاصة باللاعبين في مواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.