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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-12-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الجمعة 27 ديسمبر 2019
تقام اليوم الجمعة 27-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
حيث يلاقي وولفرهامبتون أمام نظيره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
ويلتقي أول أغسطس ضد مازيمبي، والترجي ضد فيتا كلوب، في دوري أبطال أفريقيا.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا
أول أغسطس ضد مازيمبي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
الترجي ضد فيتا كلوب، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.
الرجاء ضد شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الوحدة ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
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