شكرا لقرائتكم أشرف صبحي : نجاح باهر لماراثون زايد الخيري بالسويس... وكل التقدير للقائمين على التنظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جوائز ماراثون زايد الخيري على الفائزين بالمراكز الأولى بالماراثون

وفاز في سباق ذوى القدرات والهمم في منافسات "الفتيات" بالمركز الأول هدي أحمد محمد، والمركز الثاني حنان ابراهيم أحمد، والمركز الثالث غادة محمد حسن، وفى سباق ذوى الهمم "رجال" فاز بالمركز الأول وليد جابر الحديدى، والمركز الثاني محمد رشاد أحمد، والمركز الثالث حامد مصطفى محمد.

وذلك بحضور كل من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والسفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر، والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد، وعارف العواني امين عام مجلس ابو ظبي الرياضي، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأوليمبية الوطنية بالإمارات.

وعلى صعيد ماراثون الأسوياء لمسافة 8 كيلو متر " فتيات"، جاء بالمركز الأول آمنه بخيت، والمركز الثاني رحمه حسني نادي ، والمركز الثالث مريم ناصر.

وفى سباق الرجال حل بالمركز الأول هشام بلاني، وجاء في المركز الثاني احمد صابر محمد، والمركز الثالث كان من نصيب عبد الصمد اليعقوبي.

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ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري وكل القائمين على تنظيم الماراثون بعد النجاح اللافت الذى حققه في نسخته السادسة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بمحافظة السويس، مشيراً إلى استمرار التعاون المثمر مع الإخوة الأشقاء من الجانب الإماراتي في إقامة الماراثون سنوياً ووضعه ضمن أجندة الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر.

كما أشاد الوزير بحسن تنظيم فعاليات الماراثون في جميع مراحله والخروج به في أفضل صورة تليق بحجم الماراثون وما يحظى به من اهتمام عربي واسع يجعله واحداً من أكبر الأحداث الرياضية الخيرية في الشرق الأوسط، والذى يدلل على أهمية الرياضة في دعم الأعمال الإنسانية الرائدة.

وتصل جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه، ويخصص عائده هذا العام للمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وشهد الماراثون إقبالاً كثيفاً من الشباب والفتيات الذين توافدوا من مختلف المحافظات للمشاركة في فعاليات الماراثون.