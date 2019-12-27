جيرالدو يحتفل بالكريسماس مع أسرته

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وتلقي جيرالدو عدة عروض من أندية محلية وخارجية أبرزها من البرازيل التى سبق ولعب فيها "جناح" الاهلي بجانب عروض من الخليج ، حيث تتجه النية في الاهلي لإعارة جيرالدو خلال يناير المقبل من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً منه خلال ميركاتو الشتاء.
ويرغب اللاعب الأنجولي في الإنتقال لأحدى الأندية الخارجية رافضاً فكرة اللعب في مصر لغير الاهلي وهو ما سيُخطر به مسئولو النادي خلال الفترة المقبلة حينما تبدأ مفاوضات إعارته رسمياً.
وحسم الاهلي ملف الصفقات الشتوية بعدما تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا قادماً من أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل كما يُكسّف الاهلي مفاوضاته لضم لاعب أخر سيكون مهاجماً بنسبة كبيرة من أجل تدعيم الهجوم الأحمر.
وشهدت الأيام الماضية حسم هذا الملف من خلال التشاور السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ولجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح ، فبعدما تعاقد النادي مع كهربا أبلغ فايلر لجنة التخطيط بضرورة ضم مهاجم صريح.
ويتطلع الأهلى لحسم ملف المهاجم الجديد الذى ينتظر أن يتعاقد معه النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فالفريق يتبقى له مكان شاغر بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا.
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