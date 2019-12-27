شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو .. كارتيرون : جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد صباح اليوم المؤتمر الصحفي الذي حضره المدرب الفرنسي وإسلام جابر من جانب الزمالك .
وتابع : “تعودت على العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبيرة مثل مازيمبي والرجاء، ونعلم أنه يجب أن نواجه الفرق القوية في البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محليا”.
وأضاف: “الفرص لفرق المجموعة تعتبر متكافئة ومازيمبي تعتبر فرصته كبيرة، ولكن زيسكو فريق قوي وأعلم عن كل لاعبيه؛ لقد استعدينا بشكل جيد للمباراة”.
وأختتم كارتيرون تصريحاته قائلا بأنه يعلم بأن الطقس في زامبيا حار ولكن الزمالك قادر على اللعب تحت أي ظروف من أجل الفوز.
ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).
في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.
ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.
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