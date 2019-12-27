شكرا لقرائتكم باتريس كارتيرون: المشوار في الدوري مازال طويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأردف في تصريحاته خلال مؤتمر مباراة الزمالك وزيسكو : “المشوار في الدوري مازال طويلا، والمنافسة ستأتي على اللقب ستتواجد رغم ضغط المباريات “.
وفشل الزمالك، الذى لديه مباراة مؤجلة ضد الأهلي، فى تحقيق أى انتصار منذ فوزه على بيراميدز بثنائية نظيفة يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث خسر أمام طلائع الجيش قبل أن يتعادل مع سموحة والإنتاج.
وأهدر الزمالك 12 نقطة فى أول 9 مباريات بالدورى لأول مرة منذ خمس سنوات، وتحديدا فى موسم (2013-2014) الذى أهدر خلاله الفارس الأبيض نفس العدد من النقاط فى أول 9 مواجهات.
ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).
في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.
ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.
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