شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو يونايتد .. إسلام جابر: هدفنا العودة إلى مصر بالثلاث نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه يعلم مدى قوة مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي مساء السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف جابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "مباراة مهمة بالنسبة لنا ، يهمنا العودة إلى مصر بالثلاث نقاط والفوز على زيسكو".

وأ شار جابر إلى أن الفريق يواجه بعض من سوء التوفيق خلال الفترة الأخيرة قبل السفر لزامبيا على المستوى المحلي ، ولكن اللاعبين والجهاز الفني لديهم الخبرة الكافية لتخطي تلك المرحلة بداية من مباراة زيسكو.

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ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).

في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.