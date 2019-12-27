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شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو يونايتد .. إسلام جابر: هدفنا العودة إلى مصر بالثلاث نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف جابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "مباراة مهمة بالنسبة لنا ، يهمنا العودة إلى مصر بالثلاث نقاط والفوز على زيسكو".
وأ شار جابر إلى أن الفريق يواجه بعض من سوء التوفيق خلال الفترة الأخيرة قبل السفر لزامبيا على المستوى المحلي ، ولكن اللاعبين والجهاز الفني لديهم الخبرة الكافية لتخطي تلك المرحلة بداية من مباراة زيسكو.
في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.
ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.
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