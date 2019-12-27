شكرا لقرائتكم بعثة الفراعنة تحصل على 8 ميداليات فى الرماية بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت بعثة الرماية منافسات البطولة العربية بالامارات بالحصول على 8 ميداليات متنوعة على صعيد المسدس والبندقية ، حصلت مسكات على على الميدالية الفضية مسدس ضغط هواء و سامى عبد الرازق على فضية الرجال ، فيما حصل فريق المختلط المكون من سامى ومسكات علىى فضية المنافسة .

أما على صعيد البندقية ،حقق الرامى محمد حمدى عبد القادر لاعب منتخب مصر الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردى، بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة، وجاءت ذهبية الفرق عن طريق الثلاثى محمد حمدى ويوسف حلمى ومعهما أسامة محمد السعيد، فيما حصلت شيماء حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات .

كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى شيماء حشاد والزهراء شعبان وهدير مخيمر.

45 ميدالية حصيلة مصر فى البطولة الأفريقية للرماية

مصر تستضيف البطولة العربية للرماية فى فبراير

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وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير المقبل، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.