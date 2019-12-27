شكرا لقرائتكم الاهلي يواجه الهلال السعودي في إعتزال طارق التائب بعد رحلة زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و ظهر طارق التايب نجم الكرة الليبية ونادي الهلال السعودي السابق في النادي الأهلي أمس الخميس من أجل توجيه الدعوة لمسؤولي القلعة للمشاركة في مهرجان اعتزاله وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لتوجيه دعوة رسمية للمشاركة في مهرجان اعتزاله وأيضا تحدث مع المدير الفنى للأهلى رينيه فايلر حول هذه المباراة التى يتمني ان تكون مهرجان عربي كبير بين كبيري الكرة العربية الأهلى والهلال السعودي .
مهرجان اعتزال التائب سيقام فى السعودية بين الأهلى والهلال السعودي بمشاركة بعض نجوم الكرة العربية واصدقاء اللاعب الليبيى الذين لعبوا معه طوال مشواره مع الكرة والذى امتد لسنوات طويلة وسط رحلة احتراف ناجحة خارج ليبيا ما بين تونس ودول الخليج وتركيا .
من جانبه قال طارق التائب أن مشاركة فريق الاهلى فى مباراة إعتزالة شرف كبير له وهذا ياتى عقب أقتراح المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية وتم التواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الاحمر التى وافق على الفور .
وأوضح طارق التائب أن كان قريب من أرتداء القميص الاحمر عام 2001 وكان على رأس لجنة التعاقد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات حاليا و لكن لم يكتب لها النجاح فى تلك التوقيت.
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