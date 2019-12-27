شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون عن تراجع نتائج الزمالك فى الدورى: "المشوار مازال طويلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، رسالة مهمة للجماهير البيضاء خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الفريق المقبلة أمام زيسكو يونايتد الزامبى المقرر لها مساء الغد السبت فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا قائلا، “قادرون على الفصل بين المشوار الأفريقى والمحلى، نعلم أهمية اللقب الأفريقى وبطولة الدورى؛ ولكن كل مباراة نخوضها من الآن سيكون تركيزنا بنسبة 100% بقدر جهودنا”.

وأضاف كارتيرون، فى تصريحاته خلال مؤتمر مباراة الزمالك وزيسكو : “المشوار فى الدورى مازال طويلا، والمنافسة ستأتى على اللقب رغم ضغط المباريات “.

وفشل الزمالك، الذى لديه مباراة مؤجلة ضد الأهلي، فى تحقيق أى انتصار منذ فوزه على بيراميدز بثنائية نظيفة يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث خسر أمام طلائع الجيش قبل أن يتعادل مع سموحة والإنتاج.

وأهدر الزمالك 12 نقطة فى أول 9 مباريات بالدورى لأول مرة منذ خمس سنوات، وتحديدا فى موسم (2013-2014) الذى أهدر خلاله الفارس الأبيض نفس العدد من النقاط فى أول 9 مواجهات.

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ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، فى ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولى (2-0)، بعد خسارة قاسية فى الافتتاح أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة (3-0).

وفى المقابل، يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولى (1-1) والخسارة من مازيمبى (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب أفريقيا.