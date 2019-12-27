شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر نملك خبرات تجاوز زيسكو فى عقر داره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن فريقه يعلم مدى قوة مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي مساء السبت فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا للعودة إلى مصر بالثلاث نقاط والفوز على زيسكو.

وأضاف جابر، خلال المتمر الصحفى، أن الزمالك يواجه بعض سوء التوفيق خلال الفترة الأخيرة قبل السفر لزامبيا على المستوى المحلى، ولكن اللاعبين والجهاز الفنى لديهم الخبرة الكافية لتخطى تلك المرحلة بداية من مباراة زيسكو.

ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غد السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، فى ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

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ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولى (2-0)، بعد خسارة قاسية فى الافتتاح أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة (3-0).

وفى المقابل، يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولى (1-1) والخسارة من مازيمبى (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك قد تعرضت لموقف خحرج عندما فقدت بعض حقائب الفريق خلال رحلة السفر إلى زامبيا وتم تلاشى الامر بتوفير أحذية للاعبين خاصة انها من ضمن الحقائب التى تأخرت حقائب احذية بعض اللاعبين