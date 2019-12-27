شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: جئنا إلى زامبيا للفوز على زيسكو واعتدنا على ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة زيسكو يونايتد الزامبى المقرر لها مساء غد السبت فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، قائلا، "جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز لأهمية الثلاث نقاط بالنسبة لنا، نعلم أن المباراة صعبة لأن منافسنا يلعب على الفوز أيضا، لقد شاهدت بعض مباريات المنافس".

وعقد صباح اليوم المؤتمر الصحفى الذى حضره المدرب الفرنسى وإسلام جابر من جانب الزمالك .

وأضاف كارتيرون، "تعودت على العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبرى، مثل مازيمبى والرجاء، ونعلم أنه يجب أن نواجه الفرق القوية فى البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محليا".

وتابع مدرب الزمالك، "الفرص لفرق المجموعة تعتبر متكافئة ومازيمبى تعتبر فرصته كبيرة، ولكن زيسكو فريق قوى وأعلم عن كل لاعبيه، لقد استعدينا بشكل جيد للمباراة".

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلا بأنه يعلم بأن الطقس فى زامبيا حار ولكن الزمالك قادر على اللعب تحت أى ظروف من أجل الفوز.

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ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، فى ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولى (2-0)، بعد خسارة قاسية فى الافتتاح أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة (3-0).

وفى المقابل، يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولى (1-1) والخسارة من مازيمبى (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب أفريقيا.