شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن على شريف إكرامى قبل مران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمئن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق قبل انطلاق مران الفريق الأخير مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما شارك فى جزء من تدريبات الكرة أمس واستكمل المران فى الجيم بسبب الإجهاد، ويسعى الجهاز الفنى للاطمئنان على حالة اللاعب اليوم قبل المران الأخير الذى يأتى استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلى وبلاتنيوم تقام فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

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وأنهت الجهات المعنية استعداداتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم، وأعرب حسام الأمين مراقب أمن المباراة من الكاف، وعبد الله كيديا مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهما لجهود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة، قائلين، "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الأفريقيتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للاطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

وعن تأمين المباراة، قال اللواء هشام زيد مسئول الاستادات بالمنطقة المركزية بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات لتأمين المباراة، من خلال وجود بوابات الكترونية وأجهزة حديثة، وإجراء عمليات التفتيش على مراحل وتسهيل دخول الجمهور فى أسرع وقت.

وأضاف "زيد" يوجد عدد من البوابات للاستاد، حيث تخصص الأولى للإعلاميين، والرابعة لـ"الأولى يمين وشمال"، وباب "1" للإعلاميين والضيوف vip، والرابعة "للأولى يمين وشمال"، والخامسة للأولى يمين وشمال أيضاً والرابعة كذلك، والخامسة للثلاثة يمين، والسادسة المواجهة للضيوف، حيث من المقرر حضور نحو 500 مشجع للفريق الضيف.