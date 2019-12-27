شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يسلم جوائز ماراثون زايد الخيرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفاز فى سباق ذوى القدرات والهمم فى منافسات "الفتيات" بالمركز الأول هدى أحمد محمد، والمركز الثانى حنان إبراهيم أحمد، والمركز الثالث غادة محمد حسن، وفى سباق ذوى الهمم "رجال" فاز بالمركز الأول وليد جابر الحديدى، والمركز الثانى محمد رشاد أحمد، والمركز الثالث حامد مصطفى محمد.

وعلى صعيد ماراثون الأسوياء لمسافة 8 كيلو متر "فتيات"، جاء بالمركز الأول آمنة بخيت، والمركز الثانى رحمة حسنى نادى، والمركز الثالث مريم ناصر.

وفى سباق الرجال، حل بالمركز الأول هشام بلانى، وفى المركز الثانى أحمد صابر محمد، والمركز الثالث كان من نصيب عبد الصمد اليعقوبي.

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ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيرى والقائمين على تنظيم الماراثون بعد النجاح اللافت الذى حققه فى نسخته السادسة التى انطلقت صباح اليوم الجمعة بمحافظة السويس، مشيراً إلى استمرار التعاون المثمر مع الإخوة الأشقاء من الجانب الإماراتى فى إقامة الماراثون سنوياً ووضعه ضمن أجندة الأحداث الرياضية التى تستضيفها مصر.

كما أشاد الوزير بحسن تنظيم فعاليات الماراثون فى جميع مراحله والخروج به فى أفضل صورة تليق بحجم الماراثون وما يحظى به من اهتمام عربى واسع يجعله واحداً من أكبر الأحداث الرياضية الخيرية فى الشرق الأوسط، والذى يدلل على أهمية الرياضة فى دعم الأعمال الإنسانية الرائدة.

وتصل جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه، ويخصص عائده هذا العام للمعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة، وشهد الماراثون إقبالاً كثيفاً من الشباب والفتيات الذين توافدوا من مختلف المحافظات للمشاركة فى فعاليات الماراثون.